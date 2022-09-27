وزير النقل يشارك في جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويرافقه سفير مصر في طوكيو، السفير محمد أبو بكر، في مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وتقديم واجب العزاء إلى حكومة اليابان، في العاصمة اليابانية (طوكيو)، بحضور رئيس الوزراء الياباني الحالي كيشيدا فوميو وبمشاركة وفود رسمية من حوالي 217 دولة وإقليم ومنظمة دولية، وبحضور ما يفوق ستة آلاف شخص، سواء من داخل اليابان أو خارجها.

وقام وزير النقل المصري بوضع باقة من الورود على رفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي حيث أكد الوزير احترام وتقدير القيادة السياسية والشعب المصري للشعب الياباني والحكومة اليابانية ولرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي والذي وصفه بأنه كان رجلًا عظيماً محبًا للسلام والتنمية وصديقا مخلصا لمصر، وأن علاقاته القوية بالقيادة السياسية في مصر كان لها آثار آيجابية عظيمة على مجمل العلاقات المصرية اليابانية على كافة الاصعدة واسهمت في الارتقاء بمستوى الشراكة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن مصر كانت قد أطلقت اسمه قبل ذلك على محور مروري كبير مهم في القاهرة تقديراً له.

على صعيد متصل، وفي أعقاب ختام فعالية الجنازة شهد قصر Akasaka قيام كل من رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ومعه أمين عام مجلس الوزراء "هيروكازو كاتسونو" ووزير الخارجية "يوشيماسا هاياشي" بتحية الوفد المصري، حيث قام الأول بتوجيه الشكر للمشاركة المصرية الرسمية في الجنازة، وكذلك قامت السيدة حرم رئيس الوزراء الأسبق "آبى" بتحية الوفد المصري، حيث أعرب وزير النقل عن خالص عزاء القيادة المصرية وشعب وحكومة مصر في وفاة "آبي" الذي كان زعيماً استثنائياً لليابان وصديقاً حقيقياً لمصر، والتأكيد على عمق الروابط التي تجمع بين الجانبين.​