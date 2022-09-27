إسرائيل تستغيث من "البرص المصري".. أستاذ زراعة يفند ادعاءات دولة الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة بجامعة السادات، إن البرص حيوان آمن ليست له أية خطورة، ولا ضرر منه على المحاصيل الزراعية؛ إذ يتغذى على الحشرات الضارة الموجودة في البيئة، وليست له أية علاقة بالجراد؛ لا هو من نفس الفصيلة ولا بطبيعة تغذية الجراد، فالجراد حشرة والبرص حيوان.

وأضاف سالم، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن البرص لا يؤذي الإنسان، والدليل أنه يوجد في المنازل ولم يسجل حالة ضرر، إذ يتغذى على الحشرات الضارة كالذباب والناموس والبعوض.

وشدد أستاذ الزراعة بجامعة السادات على ضرورة أن يُغطى الأكل والشرب جيدًا، وألا يحدث تلامس مباشر بين البرص والأكل؛ لأنه من الممكن أن يسبب سمومًا.

وعلق أستاذ الزراعة بجامعة السادات على ما أثارته إسرائيل بشأن "البرص المصري" وأنه يهدد التوازن البيئي في إسرائيل، قائلًا إنها "خزعبلات وليست لها علاقة بالعلم"، فهناك1400 نوع برص في العالم بأشكال وأنواع مختلفة، والذي يوجد في الأرض لونه أخضر وطوله ممكن أن يصل إلى 18 سم.

كانت وحدة شؤون الطبيعة والحدائق في إسرائيل، قالت، اليوم الثلاثاء، إنها طلبت المساعدة من السكان في وادي عربة لتحديد مكان "البرص المصري"، مشيرةً إلى أنه كان يغزو الدولة، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن علماء وباحثين أن "الغزاة (البرص المصري) يهددون التوازن البيئي في إسرائيل".