شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات الأسبوع الثقافى المصرى فى ألبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي المصري الأول في ألبانيا، والذي عقد خلال الفترة من 19-25 سبتمبر 2022، بعرض جدارية قام بتنفيذها أحد الفنانين التشكيليين المصريين، فضلاً عن إقامة عرض فلكلوري في أهم ساحات العاصمة تيرانا والذي شهد حضوراً واسعاً.

وفي هذا الإطار، أوضح السفير محمد حيدر، سفير جمهورية مصر العربية لدى ألبانيا، أن السيدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قامت بافتتاح الأسبوع الثقافي وشاركت فيه، حيث أجرت مباحثات مع وزيرة الثقافة الألبانية، والتقت بالعديد من الشخصيات الرسمية المعنية بالشأن الثقافي، منهم عمدة تيرانا وكلاً من رئيس المكتبة الوطنية ومدير المتحف الوطني لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات محل اهتمام الجانبين، كما شهدت وزيرة الثقافة التوقيع على بروتوكول تعاون بين الجانبين.

وأضاف السفير المصري بأنه تم إقامة أول عرض مشترك بين أوبرا القاهرة وأوبرا تيرانا بمشاركة السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم، فضلاً عن عروض فولكلورية وعرض أفلام مصرية حديثة، كما تم تنظيم محاضرة عن المصريات بمقر رئاسة الوزراء في إحدى القاعات التي تُخصص للمناسبات الهامة، وذلك استثماراً للطفرة السياحية الكبيرة بين البلدين وللاستجابة للاهتمام الكبير بالحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى التركيز على التاريخ المشترك بين مصر وألبانيا خلال عهد محمد علي، حيث تم تنظيم محاضرات في جامعة تيرانا وبعض مراكز الفكر والتراث الخاصة لإلقاء الضوء على تلك الفترة.

من ناحية أخرى، فقد تم خلال الأسبوع الثقافي تنظيم زيارة للكاتب المصري أحمد مراد الذي عقد لقاءات مع ناشرين ألبان، كما تم ترتيب لقاء له مع الأديب العالمي الألباني إسماعيل قدري، الذي تأثر بأدب نجيب محفوظ، والذي يعد دائماً على قائمة المرشحين لجائزة نوبل للاستفادة من رؤيته لتعزيز جهود إعادة التعريف بالأدب المصري في ألبانيا.

وفي ختام تصريحاته، كشف السفير حيدر أن النجاح الكبير الذي حققه الأسبوع الثقافي تمثل في جعل مصر موضوعاً رئيسياً ضمن أولويات الاهتمام الرسمي والشعبي خلال تلك الفترة، الأمر الذي دعا الجانب الألباني إلى طلب إقامة هذا الأسبوع مجدداً العام المقبل.