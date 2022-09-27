القوى العاملة: تنفيذ مبادرة المناخ مسئوليتى فى شرم الشيخ بمشاركة 54 منشأة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء عن تنفيذ مبادرة "المناخ مسئوليتى"، والتى أطلقتها الوزارة فى مجال السلامة والصحة المهنية فى مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، بالتزامن مع تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الـ17 خاصة الهدف رقم 13 المعنى بالعمل المناخى ورؤية مصر 2030.

وقال أشرف علم الدين مدير المديرية، فى تصريحات اليوم الثلاثاء: إن هذه المبادرة تأتى فى إطار دور الوزارة فى التوعية بأهمية توافر بيئة العمل الآمنة وبالتغير المناخى وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية فى الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن المبادرة نفذت بمشاركة ممثلين عن 54 منشأة، وبحضور أيمن محمد من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وعز إبراهيم مدير إدارة السلامة، وأكرم محمد مدير مكتب شرم الشيخ وحسام الدين حسنى مفتش شرم الشيخ.