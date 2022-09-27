شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى للسياحة وذكرى تأسيس علم المصريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت السفارة الأمريكية بالقاهرة، باليوم العالمى للسياحة، ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، وتأسيس علم المصريات، وقالت السفارة في تغريدة عبر الحساب الرسمي بتويتر، "نحتفل اليوم بيوم السياحة العالمي والذكرى الـ200 لفك رموز حجر رشيد ونشأة علم المصريات".

وتابع الحساب :"استمتع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية، من ضمنها المواقع التي ساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الحفاظ عليها مثل معبد الأقصر".



السفارة الأمريكية بالقاهرة

ومن جهة أخرى صدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء بياناً صحفياً عن الحركة السياحية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق يوم 27 سبتمبر من كل عام وهو اليوم الذى يوافق إعتماد النظام الأساسى لمنظمة السياحة العالمية عـــام 1970 و قد تم الاحتفال به أول مرة عام 1980والهدف منه زيادة الوعى فى المجتمع الدولى بأهمية السياحة وقيمتها الإجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية، ويتم إحتفال هذا العام فـي اندونيســـيـا تحت شعـــار (إعــادة التفكــير فـي السيـاحة).

ومن أهم المؤشرات بلـغ عــدد الســائحـين الــوافـدين مـن كــافة دول العـالــم 4,9 مليـون سائـح خـلال النـصف الأول من عام 2022 مــقـابل 2,6 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 85,4⁒، وبـلـغ عــدد السائحــين الوافـــدين مـن كافــــة دول العـالــم 8,0 مليـون سائح عـــام 2021 مقـابـل 3,7 مليـون سائح عام 2020 بـنسبة ارتفاع قــــدرها 117,5%.

وسجـلت أوروبـا الشرقية أكثــر المنـاطق إيفــاداً للسائحيــن خــلال عــــام2021 بنسبـة 50,6⁒، يليـــها الشرق الاوسط بنسبــة 18,9⁒ يليـــها اوروبا الغربية بنسبــة 16,4⁒ ، يليــها أفريقيـا بنسبــة 7,1 ⁒، وبلــغ إجمـالى عدد السائحين العـرب الوافـدين مـن الدول العربية 2,0 مليون سائح عام 2021 مقابل 0,9مليون سائح عـام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 114,9⁒.

وبلغ عــدد الليـالي السياحية التى قضــاها السائحــين المغــادرين 52,6 ملـيون لـيلة سـيـاحية خـلال الـنصف الأول (يناير - يونيو) 2022 مقابل 32,2 مليون ليلة سياحية خلال النصف الأول (يناير -يونيو)2021 بنسبة ارتفاع قدرها 63,6⁒، وبلغ إجمـــالى عــدد الليـــالي السيـاحية التى قضــاها السائحين المغادرين93,8 مليون ليلة سيــاحيــة عـام 2021 مقـابل 43,0 مليون ليلـة سياحــية عـام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 118,3 ⁒.

وبلـغ متوسـط عـــدد الليــالي السيـــاحية للسائح 12,4 ليلة سيـــاحية عـام 2021 مقـابل 11,4 ليلة سياحية عام 2020؛ وبلــغ إجمـالي عــدد الليــالي السياحية التي قضاها السائحين العـــرب المغـــادرين 33,2 مليون ليلة سياحية عـــام 2021 مقـــابل 15,0 مليــــون ليــلة سياحية عــــام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 121,6 ⁒.