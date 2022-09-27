بعد 3 وقائع.. سقوط لصوص المساكن في قبضة مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مسكن بالقاهرة بأسلوب "كسر الباب"، وإعادة المسروقات.
تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم يفيد باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة (شاشة تليفزيون – وجهاز رسيفر).
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" .
وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واعترفوا 3 وقائع سرقة أخرى من داخل مسكن بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.