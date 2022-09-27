ضبط 169 سلاح ناري و260 قضية مخدرات وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 169 قطعة سلاح ناري، و260 قضية مخدرات، وتنفيذ 89688 حكم قضائي متنوع.

واسفرت الجهود عن ضبط 37 متهما هاربا، وضبط 14 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 332 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25897 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 47 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.