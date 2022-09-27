شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادلة القاهرة يلتقى وزير التنمية لإعفاء الصيدليات من رسوم اللافتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أمس الاثنين، لتقديم مذكرة بشأن إعفاء الصيدليات العامة من رسوم اللافتة المثبتة على واجهة الصيدلية، حيث إنها شرط من شروط إصدار التراخيص استكمالا لجهود بعض النقباء الفرعيين للصيادلة.

وأوضح الشيخ أن وزير التنمية المحلية حول المذكرة للشئون القانونية، وقد وعد بدوره بإصدار مرسوم دورى لكل المحافظين بإعفاء الصيدليات العامة من تلك الرسوم فور وصول رد الشؤن القانوية في خلال أيام، موجها الشكر للوزير علي حسن الاستقبال واهتمامه بالأمر.

كانت قد طالبت النقابة العامة للصيادلة، وزارة التنمية المحلية بإدراج لافتات الصيدليات تحت الفئات المستثناه من الترخيص فى قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، حيث نص القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 فى مادته رقم 17 على أنه "يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.