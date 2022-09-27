شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: "البيئة" تدعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الصناعة المصرية لتتوافق مع المعايير البيئية، قامت وزارة البيئة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي (EPAP) بإبرام وتفعيل عدد من بروتوكولات التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي، بهدف تقديم الدعم الفنى والمالي للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم على التحول لآليات الإنتاج والاستهلاك المستدام وتشجيع الصناعات الخضراء.

كما أبرم البرنامج اتفاق مع شركة الرباعية للمنسوجات "فورتكس" إحدى كبرى شركات المنسوجات فى مصر والموجودة بمدينة السادات – محافظة المنوفية، وذلك لتنفيذ محطة لمعالجة مياه صرف العمليات الصناعية بالشركة، لضمان مطابقتها للمعايير وحدود القانون، بطاقة إستعابية تبلغ 3500 م ² / يوم وبتمويل من البرنامج يبلغ 6 مليون يورو تقريباً ومن المخطط الانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل فى فبراير 2023.

كما قام البرنامج أيضاً بالاتفاق مع شركة المالية والصناعية المصرية كبرى شركات إنتاج السماد بمصر، وذلك لإعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بمصنع أسيوط، بهدف تقليل أحمال أكاسيد الكبريت الناتجة من العمليات الإنتاجية وصولاً لحدود القانون الآمنة بتكلفة تبلغ 8 مليون يورو تقريباً.

يأتي هذا فى إطار جهود وزارة البيئة المصرية وتمويل عدد من المشاريع الخضراء لتشجيع فرص التكيف البيئي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي وتقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية التي قد تؤثر سلبيا على المناخ.