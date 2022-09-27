شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تدعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعة الخضراء قبل قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرمت وزارة البيئة، من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى (EPAP)، عددا من بروتوكولات التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئى بهدف تقديم الدعم الفنى والمالي للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على التحول لآليات الإنتاج والاستهلاك المستدام وتشجيع الصناعات الخضراء، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الصناعة المصرية لتتوافق مع المعايير البيئية.

كما أبرم البرنامج اتفاقا مع إحدى شركات المنسوجات فى مصر لتنفيذ محطة لمعالجة مياه صرف العمليات الصناعية بالشركة لضمان مطابقتها للمعايير وحدود القانون، بطاقة استعابية تبلغ 3500 م ² / يوم وبتمويل من البرنامج يبلغ 6 مليون يورو تقريباً ومن المخطط الانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل فى فبراير 2023.

كما قام البرنامج أيضاً بالاتفاق مع إحدى شركات إنتاج السماد لإعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بمصنع أسيوط بهدف تقليل أحمال أكاسيد الكبريت الناتجة من العمليات الإنتاجية وصولاً لحدود القانون الآمنة بتكلفة تبلغ 8 مليون يورو تقريباً.

يأتي هذا فى إطار جهود وزارة البيئة المصرية وتمويل عدد من المشاريع الخضراء لتشجيع فرص التكيف البيئي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي وتقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية التي قد تؤثر سلبيا على المناخ.