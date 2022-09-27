شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مكافحة الآفات تتابع أعمال مكافحة العفن الهبابى للمانجو بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عددا من المزارع بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة البدء فى أعمال مكافحة العفن الهبابى فى المانجو.

وقال رزق إن ذلك يأتي تنفيذا لتكلفيات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالمتابعة الدائمة والمستمرة، لتنفيذ التوصيات والممارسات الزراعية السليمة، لمكافحة الآفات، للحفاظ على ثروة مصر النباتية.

وأشار، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، إلى أنه تم التوجيه بتشكيل لجان المرور من منطقة جنوب وغرب الدلتا والإدارة العامة لمكافحة الآفات ومنطقة القناة وسيناء لمتابعة أعمال مكافحة العفن الهبابى، مع استمرار أعمال اللجان أسبوعيا لمتابعة العلاجات، وذلك فى ظل متابعة وزير الزراعة لحالة المحاصيل القائمة والتنسيق مع قطاع الخدمات.

وأكد رزق خلال لقائه مع مهندسى المكافحة بالمحافظة أن المرور على الزراعات والتواجد مع المزارعين يخلق جوا من التعامل الموثقة به ويعمل على حل أى ملاحظة فى حينها.

وتفقد رزق عددا من المزارع بالإسماعيلية والقنطرة، حيث شدد على أهمية إجراء التقليم ورش الأشجار وعلى تواجد مهندس المكافحة بالحدائق بشكل دورى للتأكد من إجراء أعمال المكافحة، كما حث المزارعين على أهمية مكافحة العفن الهبابى، والتأكد من وجود الكيماويات اللازمة للعلاج، كما أكد أن الوزارة توفر الصابون البوتاسي، بما يناسب المزارع لتقليل تكاليف المكافحة على المزارعين.

وشملت الجولة المرور على بعض زراعات الذرة المتأخرة وزاعات البنجر الحديثة، حيث شدد على أهمية المرور على البنجر والقمح وقت زراعته ونموه لرصد أى إصابة بدودة الحشد إن وجدت، كما تفقد أيضا إحدى حلقات تجميع القطن واطمأن على عدم تأثير أى إصابات حشرية على إنتاجية القطن هذا العام بفضل يقظة مهندس المكافحة.