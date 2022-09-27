شكرا لقرائتكم خبر عن للحاضنات.. اعرفى الخطوات القانونية لتحصيل النفقات التعليمية لأولادك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا للمادة 18 مكرر من قانون 25 لسنة 1929 يشترط إلزام الأب بنفقات التعليم أن يكون فى قدرة الأب الانفاق على التعليم، وهو ما يجب عليه النظر إلى كل مرحلة تعليمية على حده، كما يشترط أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة "التعليم الحكومى، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.

وخلال السطور التالية نتعرف على الخطوات القانونية لحصول الحاضنة على النفقات وكيفية تحصيلها بمحاكم الأسرة؟

ما هى المصروفات الدراسية التى تم إعفاء الآباء منها؟

-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه.

-كل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه.

-صدرت بعض الأحكام القضائية فى وقائع عن تعسر على الأبناء تحصيل العلم بدون مصروفات الدروس الخصوصية أو الكتب والمراجع الخاصة وخلافه فيلتزم الأب بأداء مستحقاتها.

- تقتصر المصروفات الخاصة بالمدارس على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير فلا يدخل فيها الملابس المدرسية لكونها تدخل فى نفقة ملبس الصغير.

- إذا تخلف الأب عن سداد تلك النفقات تقوم الأم بإقامة دعوى لإلزامه بها.

- لا يجوز رفع دعوى حبس ضد الأب بقيمة المصروفات الدراسية بخلاف أحكام النفقات والأجور الأخرى.

الخطوات القانونية لتحصيل النفقات التعليمية:-

-المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى.

-تحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج.

-شهاة ميلاد الصغير.

-عقد الزواج أو إشهار الطلاق.

كيفية تنفيذ حكم المصروفات الدراسية؟

حال صدور حكم بقيمة المصروفات يتم استلام الصيغة التنفيذية واعلانها، وتنفيذ المبالغ المطلوبة من خلال محضرين التنفيذ، وبعدها يتم التوجه للأب لتحصيل المبلغ، وفى حاله عدم السداد يتم الحجز على ما يملكه لوفاء المبلغ المستحق.