شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 7 حقائق مهمة حول مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الحقائق المهمة حول مرض جدرى القرود تمثلت الحقائق فى الآتى:

1- جدرى القرود مرض يمكن الوقاية منه ومعظم الحالات المصابة تتعافى تماما، ولكن قد تكون الإصابات شديدة فى بعض الحالات.

2- يمكن لجدرى القرود إصابة أى شخص، ولكن معظم الإصابات فى التفشى الوبائى الحالى بين الرجال وخاصة من يمارسون الشذوذ الجنسى.

3- يمكن الإصابة بجدرى القرود أثناء التواصل المباشر مع شخص مصاب من خلال:-

4- الملامسة المباشرة مع الشخص المصاب.

5- التواصل العادى وجها لوجه من خلال الكلام أو الكحة أو العطس أو التنفس.

6- الممارسات الجنسية المختلفة سواء مهبلى أو شرجى أو الجنس الفموى أو القبلات.

7- الملابس الملوثة والأغطية والفوط والأسطح والأدوات الخاصة بالمصاب.