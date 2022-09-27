أخبار مصر

الصحة تكشف 7 حقائق مهمة حول مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 7 حقائق مهمة حول مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الحقائق المهمة حول مرض جدرى القرود تمثلت الحقائق فى الآتى: 

 

1- جدرى القرود مرض يمكن الوقاية منه ومعظم الحالات المصابة تتعافى تماما، ولكن قد تكون الإصابات شديدة فى بعض الحالات.

 

2- يمكن لجدرى القرود إصابة أى شخص، ولكن معظم الإصابات فى التفشى الوبائى الحالى بين الرجال وخاصة من يمارسون الشذوذ الجنسى.

 

3- يمكن الإصابة بجدرى القرود أثناء التواصل المباشر مع شخص مصاب من خلال:- 

 

4- الملامسة المباشرة مع الشخص المصاب.

 

5- التواصل العادى وجها لوجه من خلال الكلام أو الكحة أو العطس أو التنفس.

 

6- الممارسات الجنسية المختلفة سواء مهبلى أو شرجى أو الجنس الفموى أو القبلات.

 

7- الملابس الملوثة والأغطية والفوط والأسطح والأدوات الخاصة بالمصاب.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا