شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة إجراءات الوزارة في مجال معالجة وتدوير المياه، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام.

وأوضح سويلم أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، وأن هذا المشروع يُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات، كما أن هذا المشروع يُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.

يشار إلى أنه تم تنفيذ حوالي 40% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع والانتهاء من مسار القناة المفتوحة و مسار المواسير.

ويمتد المسار الناقل للمياه بطول 114 كيلومتر و هو عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م٣/ يوم ، وتعد أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع.

ويهدف المشروع لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، وأن هذا المشروع يُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات، كما أن هذا المشروع يُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.