شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن استقرار الدراسة بالمدارس الرسمية الدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للأسبوع الثانى على التوالى شهدت استقرت الدراسة بالمدارس الرسمية الدولية، فى عدد من المحافظات حيث انطلقت الدراسة بها 18 سبتمبر الحالى، فيما تابعت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة بورسعيد انضباط الدراسة بمدرسة بورسعيد الرسمية الدولية 1 حيث تفقدت الفصول وسير العملية التعليمية داخل المدرسة.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدارس الرسمية الدولية تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالم، قائلًا: "المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها مما يؤكد ثقة المجتمع فى المنظومة التعليمية، ونسعى إلى التوسع فى إنشائها فى الفترة المقبلة".

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد المدارس الرسمية الدولية وصل إلى 20 مدرسة حتى الآن موزعه على عدة محافظات وتقدم تعليما دولى بأسعار مخفضة.

ويبدأ العام الدراسى الجديد السبت 1 أكتوبر وحتى يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.

- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوعا دراسيا.

- بدء الفصل الدراسى الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسى الثانى السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- مده أيام الفصل الدراسى الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- مدة أيام الفصل الدراسى الثانى 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا.

- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير، وفى حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.