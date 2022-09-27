شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تنظم الملتقى الثالث لشباب دول شمال إفريقيا للاستشعار من البعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المُلتقى الثالث لشباب دول شمال أفريقيا حول الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بالتعاون مع المركز الجهوى للاستشعار من البُعد لدول شمال أفريقيا.

وتضمن برنامج الملتقى، محاضرات تعريفية عن الهيئة وعلوم الفضاء، وكذلك علوم الاستشعار عن بُعد، كما تم تنظيم زيارة للطلاب المُشاركين فى المُلتقى لأكاديمية الواقع الافتراضى بالهيئة.

ويهدف المُلتقى إلى نشر وعى وثقافة تكنولوجيا الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء للشباب فى الدول الأعضاء، وتشجيع الطلاب على الإبداع والتقارب الفكرى فى مجال البحث العلمى والتكنولوجى، وتنمية المهارات وتبادل الخبرات والثقافات بين شباب دول شمال أفريقيا، وتقديم برنامج علمى ثقافى ترفيهى للطلاب فى الإجازة الصيفية.

واستعرض د.محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، نشاط الهيئة فى مجال تنمية القدرات بجميع المراحل والفئات العمرية للدارسين والمُهتمين بمجال تطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

وأشاد د. الهادى جاشوط رئيس المركز الجهوى بالجهود المبذولة من قبل الهيئة لاستضافة وتنظيم المُلتقى، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين، كما تقدم د. عبدالله جاد رئيس المجلس العلمى للمركز الجهوى بالشكر للقائمين على تنظيم المُلتقى ورحب بالطلاب المُشاركين من الدول الأعضاء.

ومن جانبها، أعربت د. غادة عطا يوسف نائب رئيس الهيئة لشئون ريادة الأعمال وخدمة المجتمع ورئيس شعبة التدريب العلمى والدراسات المستمرة بالهيئة، عن سعادتها بالتعاون بين الجانبين، مؤكدة على تطلعها لتحقيق مزيد من التعاون المُثمر.