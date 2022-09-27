شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شركة هاير مصر: نستهدف مضاعفة الإنتاج 5 أضعاف خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الجندى مدير شركة هاير مصر، إن المصنع سيتم إنشائه فى مدينة العاشر من رمضان يحتوى على 6 مصانع لإنتاج التليفزينات والثلاجات والتكييف والبوتاجازات، ومصنع ضخم لمنتجات التكميلية، ومصنع تشكيل معادن للتحكم فى مدخلات الإنتاج.

وأضاف مدير شركة هاير مصر، خلال مؤتمر صحفى، أن المجمع سيساهم فى تحقيق تجسين البيئة التنافسية فى السوق المصرى ويحسن فرص التصدير، والمرحلة ألأولى سيتم انتاج الغسالات والتليفزيونات والتكييف بجانب الصناعات المكملة.

وأوضح مدير شركة هاير مصر، أن العائد أن حجم الإنتاج سيكون مليون قطع، وسيكون 30% للتصدير و70% للسوق المحلى، والمنتجات ستكون 70% انتاج محلى، بجانب مركز تدريب للأيدى العاملة فنية، وتستهدف الشركة مضاعفة الإنتاج 5 أضعاف خلال 5 سنوات وتحقيق 200 مليون دولار خلال 4 سنوات.