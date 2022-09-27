شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شركة هاير مصر: نحافظ على الصدارة من خلال التطوير المستمر بـ10 مراكز أبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الجندى مدير شركة هاير مصر، إن الشركة تحافظ على الصدارة من خلال التطوير المستمر والمتجدد فى 10 مراكز أبحاث وتطوير موزعين على مختلف قارات العالم.

وأضاف مدير شركة هاير مصر، خلال مؤتمر صحفى، أنه فى عام 2020 تم تأسيس هاير مصر لتكون مركز تصدير لمصر، وتم وضع خطة مع الصين لاستمرار الضخ، بجانب إنشاء مجمع صناعى متكامل فى مصر.

وتابع مدير شركة هاير مصر: "مصر لديها اتفاقيات مشتركة مع العديد من دول العالم وأصبح لدينا بيئة جاذبة للاستثمار، وهناك دعم غير مسبوق لدفع عجلة الاستثمار بجانب الاستثمار بالبنية التحية خاصة فى مجال الطاقة فأصبح لدينا فائض فى الطاقة".