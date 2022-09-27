شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: لا نريد أن يكون هناك مشكلة للاستثمار فى مصر ولا يوجد شيء نخفيه عليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إننا لا نريد أن يكون هناك مشكلة حقيقية للاستثمار في مصر، ولا يوجد شيء نخفيه عليكم".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر الصحفى: "نبذل أقصى مجهود في ظروف كانت قاسية على الجميع وعلى دول صناعية متقدمة لديها وفرة في كل شيء".

ولفت الرئيس السيسى، إلى أن أزمة كورونا والأزمة الروسية كان لهما تداعيات كبيرة على العالم وعلينا أيضا، ولكن حاولنا قدر الإمكان ونحاول أن يكون أقل تأثير ممكن".