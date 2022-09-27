الصحة تعلن اكتشاف حالة جديدة بجدري القرود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالة جديدة لمريض مصاب بفيروس جدري القرود.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنه من خلال جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأي امراض وبائية، تم ثبوت إيجابية مريض من إحدى الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود قادم من الخارج يوم ٢٥ سبتمبر الجاري.

وشدد البيان على أنه تم عزل المريض بأحد مستشفيات العزل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية للمريض ومخالطيه وفق ارشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد البيان أن حالته العامة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.