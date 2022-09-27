شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سداد القسط الأول من مصروفات العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية والرسمية لغات سداد أول قسط من مصروفات العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل، حيث إتاحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سداد رسوم العام الدراسى الجديد على 3 أقساط أول أكتوبر وأول يناير وبداية مارس 2023، حيث يتم سداد المصروفات عبر البريد المصرى والأماكن المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعفاء عدد من الطلاب من تحصيل المصروفات الدراسية، يأتى ذلك فى إطار دعم الدولة لأبناء الأسر التى ضحت من أجل الوطن، ومن أبرز الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية هى:

ـ أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة.

ـ أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب.

ـ أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعى.

ـ الطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة.

ـ أبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى.

ـ أبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

ـ أبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين فى الحرب.

ـ أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية.

ـ طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الحمر وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء، ومقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من الشئون الاجتماعية.

ـ أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجن حديثا غير القادرين مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي.

ـ تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (بالخدمة أو معاش) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه سيتم إتاحة سداد مصروفات العام الدراسى الجديد بداية من 3 يوليو المقبل.