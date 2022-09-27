تاج الدين يكشف تفاصيل إنشاء المخازن الاستراتيجية للدواء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالإسراع في إنشاء المخازن الاستراتيجية للدواء باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

وقال تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي، أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين، إن "المخازن الاستراتيجية للدواء سيتم ربطها بكل سلاسل التوريد على مستوى الجمهورية"، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على توفير مخازن استراتيجية بمقومات عالمية لحفظ الدواء، حال دون حدوث أزمات كبرى مثل الجوائح والحروب ما يساهم في توفير الدواء.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه سيكون هناك مخازن رئيسية وأخرى فرعية طبقًا لاحتياجات المحافظات، لافتا إلى أن الترتيبات وخط التنفيذ بدأت فعليًا وتمويلها والتخطيط لها وإدارتها تم دراستها والاستعداد لتنفيذها، كما أن مصر ستقوم بتنفيذ هذه المخازن وإدارتها.

من جهة أخرى، وفيما يخص زرع الأعضاء والقرنية، أفاد تاج الدين بأن ذلك له قوانين ولائحة تنفيذية يتم تطبيقها بكل شفافية في مصر، كاشفا عن عمل دراسات لعمل زراعة الرئتين في مصر.

وأكمل تاج الدين، أن عملية التبرع بالأعضاء موجودة في كل دول العالم وهو أمر يرفع المعاناة عن كاهل المرضى.

وأشار إلى أن هناك مدينة طبية في جامعة عين شمس، وتم ضخ أموال كبيرة فيها، معلنا أن الرئيس السيسي وجه بالتطوير الشامل لمعهد ناصر ومنشآته وتحويله إلى مدينة طبية للمساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية للكثير من المرضى، خاصة وأن هذا المعهد يقدم العديد من العمليات الجراحية.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن تطوير معهد ناصر سيساهم في تقديم خدمات على أعلى مستوى للمرضي، كما أن "معهد ناصر"، ستكون سعته الاستيعابية والخدمية أكبر.