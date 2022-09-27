تفحم سيارة أعلى محور 26 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفحمت سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو، الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة علميات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب أعلى المحور للقادم من ميدان لبنان اتجاه أكتوبر.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم.

محاولات جادة من قائدي السيارات للسيطرة على الحريق لكن شدة النيران ونشاط الرياح وقفا عائقا أمام جهودهم لتكمل الحماية المدنية المهمة بنجاح.