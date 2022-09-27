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نشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 27/9/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:18  ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 12: 3

موعد صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء  7:04


الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 3:16

موعد صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:14

موعد صلاة الظهر 11:42 م

موعد  صلاة العصر 3:08 م 

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:00  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:08

وقت صلاة الظهر 11:34 

موعد صلاة  العصر 3:00 م

وقت صلاة المغرب 5:36 م

وقت صلاة العشاء 6:50 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:16  ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 05: 3

موعد صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 6:55

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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