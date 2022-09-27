شكرا لقرائتكم خبر عن نشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 27/9/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 12: 3

موعد صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء 7:04





الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 3:16

موعد صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:14

موعد صلاة الظهر 11:42 م

موعد صلاة العصر 3:08 م

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:00 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:08

وقت صلاة الظهر 11:34

موعد صلاة العصر 3:00 م

وقت صلاة المغرب 5:36 م

وقت صلاة العشاء 6:50 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 05: 3

موعد صلاة المغرب 5:43 م

موعد صلاة العشاء 6:55