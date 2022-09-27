شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" بالأقصر.. مشروعات صرف بمليار جنيه وطريق جديد للربط بين القرنة والطريق الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينتي أرمنت والقرنة، وذلك برفقة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال مشروع محطة رفع صرف صحي المحاميد بحري بقدرة 327 لتر/ث بمركز أرمنت، حيث قامت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقرى مركز أرمنت الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة إجمالية تتجاوز 900 مليون جنيه، موضحة أن الشركات المنفذة للمشروعات هي المقاولون العرب تقوم بتنفيذ 4 محطات رفع بقري الرياينة والرزيقات قبلي والرزيقات بحري، ومصنع المحركات يقوم بتنفيذ 3 محطات رفع بقري المحاميد قبلي وبحري والديمقراط، ومصنع حلوان يقوم بتنفيذ 3 محطات بقرية السلام وحاجر أرمنت الغربي أحد توابع قرية السلام، وأبناء حسن علام يقوم بتنفيذ توسعات محطة معالجة صرف صحي أرمنت.

وأشارت رقية حماد، إلى أن محطة رفع صرف صحي المحاميد بحري مقامة على مساحة 500 متر مسطح وستخدم حوالي 20 ألف نسمة بقرية المحاميد بحري ويتم تنفيذها بقيمة240 مليون جنيه (ضمن بروتوكول المحاميد بحري وقبلي وديمقراط) تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع مصنع المحركات، وذلك ضمن المشاريع الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بلغت 90% مدني ونسبة تنفيذ الشبكات 95٪ و خط طرد 80٪ ومعظم العمالة في المشروع من أهالي المركز والقرى المجاورة بمحافظة الأقصر.

كما شملت جولة المحافظ تفقد أعمال تنفيذ مركز شباب المحاميد بحري، والذي تم الانتهاء منه وتسليمه ضمن مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي يتضمن 3 أدوار ويحتوي على صالة ألعاب رياضية وغرفة بلياردو ومكتبة وحضانة للأطفال ونادي سكان ومخزن ودورات مياه ومكاتب خدمية وإدارية وملعب خماسي.

فيما أعلنت المحافظة عن مشروعات حياة كريمة بقرية الرياينة، والتى تشمل مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية الرياينة فى مدينة أرمنت، العمل فى إنشاء مجمع خدمات المواطنين، وإنشاء مجمع خدمات زراعى والعمل فى مشروع توصيل الصرف الصحى، وإحلال وتجديد كوبرى الرياينة عزبة الحافظ وإنشاء مدرسة الرياينة للتعليم الأساسي وتطوير مدرسة الحوزة، ويتم العمل أيضاً بالقرية فى تبطين ترعة الفتوحية وتبطين ترعة جنابية الرياينة وتبطين ترعة فرع قناوى وتبطين ترعة فرع الحاجر، والعمل فى نقطة إسعاف الرياينة وإنشاء وحدة طب الأسرة، وإنشاء مجمع سكن كريم وإنشاء مركز تنمية الأسرة وتطوير عدد 2 وحدة إجتماعية، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء وإحلال وتجديد شبكات المياه وتطوير مركز شباب القرية.

فيما يقول العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت، أنه تشهد المدينة مواصلة العمل فى فعاليات المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يجرى العمل فى المشروعات القومية ومنها إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية السلام، كما يتم إنشاء محطتي رفع بقرية السلام منذ يناير الماضي لخدمة أكثر من 25 ألف نسمة من سكان قرية السلام وتوابعها، وبتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه للمحطتين اللتين تبلغ مدة تنفيذهما 12 شهر من تاريخ البدء العمل بهما، وتم الإنتهاء من أكثر من 95 % من الأعمال الإنشائية فى مجمع الخدمات الحكومية بقرية السلام، و90% من العمل في مجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت لـ"الخليج 365"، أنه يتم العمل أيضاً فى مشروع إنشاء محطة الغاز الرئيسية بمركز أرمنت التي يتم إنشاؤها بالتوازي مع إنشاء الخط الرئيسي للغاز بأرمنت، ومن المتوقع إنجاز العمل بالمحطة خلال 6 أشهر لخدمة ما يقارب من 20 الي 25 الف عميل، بجانب العمل في موقع إنشاء البنك الأهلي بمدخل مدينة أرمنت، حيث يتم إنشاء مبنى البنك على مساحة 600 متر ومدة تنفيذه 8 شهور من تاريخ بدء العمل.

وفى مدينة القرنة تفقد المحافظ أعمال فتح وإنشاء طريق جديد بطول 1800 متر للربط بين المجزر الآلي بمدينة القرنة والطريق الصحراوي الغربي، لتسهيل الوصول إلى المجزر الآلي وفتح شريان مروري جديد بالمنطقة، حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال أعمال تمهيد ورصف الطريق وتوصيل التيار الكهربائي وتركيب أعمدة إنارة بالطريق.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربي، الذي يتم تنفيذه على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر، والذي يشمل تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشى أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما سيتضمن إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية.

وتابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع إنشاء الكورنيش وأعمال البنية التحتية الخاصة بالجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، موجها بالالتزام بالجدول الزمني للمشروع والالتزام بالمواصفات القياسية بما يليق بمحافظة الأقصر ليكون ممشى ومزار سياحي ومتنفس جديد يخدم المواطنين وحركة السياحة في المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري دردير مدير أعمال الجهاز بالأقصر، وعلي عثمان نائب رئيس مدينة أرمنت، ومصطفى جبريل وحجازي النحاس نائبي رئيس مدينة القرنة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.