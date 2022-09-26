شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الحادث الإرهابي البغيض الذي تعرضت له مدرسة بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر عن متحدثها الرسمي اليوم، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابى البغيض الذي استهدف مدرسة في مدينة إيجيفسك بروسيا اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الضحايا من بينهم أطفال.

وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية لحكومة وشعب روسيا الاتحادية وذوي الضحايا جراء هذا الحادث الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.