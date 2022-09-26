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أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 80- 85 % وعلى السواحل الشمالية 85 % وعلى جنوب سيناء 55 % وشمال الصعيد 55 % وجنوب الصعيد 30%.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 العظمى والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 27، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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