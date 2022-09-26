محافظة القاهرة: تشجير وتجميل المحاور المرورية الجديدة بزهراء المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن شعار نحو بيئة جميلة ونظيفة لم يعد مجرد شعار بل أصبح واقعا ملموسا ترعاه وتطبقه كافة مؤسسات الدولة أثناء تخطيطها لمشروعاتها ضمن الخطة الشاملة لمواجهة التغيرات المناخية التي أصبحت الشغل الشاغل على المستويين الدولي والمحلي، وفي إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ (cop 27)، بمدينة شرم الشيخ والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر القادم.

وصرحت نائب المحافظ ،خلال متابعتها اليوم جهود تشجير وتجميل محيط المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار والجزر الوسطى بها بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية وشركاء التنمية، بأن رؤية التطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين المحاور الجديدة بزهراء المعادى تهدف إلى خلق مظهر حضاري يليق بحجم مشروعات الطرق العملاقة التي تمت بنطاق حي المعادي، كما تليق بعراقة الحي بإعتباره أحد أهم أحياء المنطقة الجنوبية والذي يتميز بمظهره الحضاري والمعروف بطريقة تخطيط شوارعه المميزة وميادينه العريقة.

وتنفيذا لكافة التوجيهات قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي برئاسة أحمد جودة رئيس الحي وبالتعاون مع إدارة الحدائق والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والأجهزة التنفيذية بإستكمال أعمال تشجير الجزيرة الوسطى بشارع الزهراء الرئيسي بالتوازي مع أعمال توسعة الطريق التي تتم على قدم وساق لسرعة نهو الأعمال بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمشروع.

ووجهت نائب المحافظ بإستكمال توصيل خطوط المياه لري الأشجار والمزروعات بالتنسيق بين مرفق المياه والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة والحفاظ على كافة أشجار النخيل المزروعة بالجزيرة الوسطى بشارع زهراء المعادي الرئيسي مع استكمال أعمال التجميل وإضافة النجيلة الخضراء وفقا للتصميم الذي سيتم اعتماده مع الحفاظ على مساحة المشايات ومراعاة التوزيع والأبعاد من خلال الرفع المساحي للأحواض على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية قامت بعقد عدة لقاءات وزيارات ميدانية لبحث ومتابعة خطة التشجير والتجميل الجارية بمحيط المحاور المرورية الجديدة بنطاق حي المعادي.