بروتوكول بين الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية لإدارة وتشغيل "سينما الشعب"



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وقعت وزارة الثقافة، و المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون حول إدارة وتشغيل سينما الشعب من حيث المحتوى وذلك بحضور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وهشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن مشروع سينما الشعب سبق وأعلنته وزارة الثقافة متمثلاً في هيئة قصور الثقافة التي تعرض أفلامًا في قصور الثقافة بمحافظات مصر المختلفة بمقابل مادى بسيط يبدأ من 20 جنيهًا، وذلك لإتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة في قصور الثقافة، واتفق الطرفان على تطوير مشروع سينما الشعب خلال الفترة المقبلة وتنويع المحتوى بداخلها وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات.