عضو لجنة العفو الرئاسي يناشد القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل للمفرج عنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك قوائم كثيرة للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أنه تم استقبال العديد من الطلبات وفقًا للشروط التي تم الإعلان عنها.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، على فضائية صدى البلد، أنه يجب توجيه التحية للرئيس مع الإفراج عن كل قائمة جديدة لأنه يقدم الدعم للجنة العفو الرئاسي، موجها التحية للنائب العام ووزير الداخلية.

وأكد "الخولي"، أنه يتم البحث عن الشباب الذي لم يتورط في أعمال عنف أو الانضمام للجماعات الإرهابية ليندمج فى المجتمع مرة أخرى.

وتابع، أن عودة المفرج عنهم لعملهم أمر صعب وليس سهلًا، لأن كل حالة لها وضعها ومعطياتها الخاصة بها؛ لأن هناك من فقد عمله في القطاع الحكومي أو الخاص وهناك لوائح تحول دون عودته لعمله مرة أخرى، مناشدًا القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص العمل للمفرج عنهم.