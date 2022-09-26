اعتماد زراعة الرئة.. وزير الصحة يكشف تفاصيل إنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، عن تفاصيل إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط.

وقال عبدالغفار، إن المركز سيكون به 12 ألف غرفة عمليات بتصميمات عالمية تتقبل كافة الزراعات، وسيكون لدينا شبكة قومية لزراعة الأعضاء ومركز أبحاث أيضًا، ولأول مرة سيتم اعتماد زراعة الرئة في مصر.

وأضاف وزير الصحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": أنه تم الاقتراح على القيادة السياسية البدء في إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط، وسيكون المبنى داخل المدينة الطبية بمدينة ناصر.

وتابع: "أكثر من 1.3 مليون مواطن استفادوا من قرار القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 12 مليار جنيه"، مضيفًا أن قوائم الانتظار لن تنتهي في أي دولة حول العالم ولكن يتم اتخاذ إجراءات لتخفيفها.