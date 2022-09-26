"برلمانية الوفد": وتيرة الإفراج عن المحبوسين أصبحت أسرع من أي وقت مضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن القرارات المتتالية للإفراج عن المحبوسين تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق حالة من التوافق والالتفاف بين جميع أطياف المجتمع خلف الدولة المصرية، قبل انطلاق الحوار الوطني، حتى تعكس مائدة الحوار هذا التوافق، وتقبل الاختلاف دون تشكيك في وطنية أي طرف.

وأضاف وهدان أن وتيرة إصدار قوائم العفو تسير بشكل أسرع من أي وقت مضى، وهو ما يعكس رغبة القيادة السياسية في الحفاظ على مستقبل السجناء الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، أو لم يشاركوا في أي أعمال عنف تستهدف مؤسسات الدولة، وإعادة تأهيلهم من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وصناعة مستقبل يليق بهذا الوطن.

وأكد عضو مجلس النواب أن لجنة العفو الرئاسي حريصة على القيام بدور مجتمعي مهم، وهو المساعدة في دمج المفرج عنهم اجتماعيًّا، حتى لا يتحولوا إلى مجرمين محتملين، من خلال إعادتهم إلى وظائفهم أو توفير وظائف جديدة، وإلغاء قرارات المنع من السفر، والمساهمة في إعادتهم إلى استكمال دراستهم وغيرها من أشكال الدعم، موجهًا التقدير والشكر إلى جميع أعضاء لجنة العفو الرئاسي على هذا الدور الإنساني الاجتماعي.

وشدد وهدان على أن مصر تقوم بخطوات ملموسة في اتجاه التوعية بحقوق الإنسان وتعزيزها، والتزامًا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبًا مجلس النواب بالتفاعل مع الاستراتيجية خلال دور الانعقاد المقبل؛ ليس فقط في ما يتعلق بالدور الرقابي على تنفيذها، وإنما أيضًا في إنجاز إصدار التشريعات المتعلقة بالاستراتيجية، والتي تدعم حقوق الإنسان في وطننا.