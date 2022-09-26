لمدة شهرين.. خريطة التحويلات المرورية بمطالع منازل كوبريي 15 مايو وعرابى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، الاثنين، عن التحويلات المرورية المقرر تنفيذها تزامنا مع غلق كلي لبعض مطالع ومنازل كوبريي (15 مايو، أحمد عرابى ) اعتبارًا من غدِ الثلاثاء ولمدة شهرين؛ لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد.

الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت العديد من المحاور البديلة والتحويلات التالية:

- حركة المركبات القادمة من أعلى كوبرى 15 مايو من مناطق القاهرة وترغب بالنزول اتجاه ميدان سفنكس تسلك المنزل الثانى المؤدى إلى شارع 26 يوليو وميدان سفنكس.

- حركة المركبات القادمة من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو اتجاه مناطق القاهرة – الزمالك تسلك المطلع (الأول) لكوبرى 15 مايو الكائن بميدان سفنكس إتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

- حركة المركبات القادمة من شارع المطار ومناطق البراجيل وترغب بالسير اتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس تستكمل السير بشارع المطار أسفل كوبرى أحمد عرابى اتجاه مناطق إمبابة وصولاً حتى شارع مدينة الأمل، ثم السير يساراً من شارع مدينة الأمل اتجاه محور أحمد عرابى وميدان سفارى بارك، ثم الدوران والعودة من ميدان سفارى بارك اتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابى وصولاً إلى شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.

الشركة المنفذة للأعمال ستعمل على إزالة رامبات بعض المطالع والمنازل الخاصة بكوبريي 15 مايو وأحمد عرابى وذلك على النحو التالى:

- منزل كوبرى 15 مايو للقادم من مناطق محافظة القاهرة اتجاه شارع 26 يوليو

- مطلع كوبرى 15 مايو للقادم من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس اتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

- مطلع كوبرى أحمد عرابى للقادم من شارع المطار اتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.

الأمر يستلزم غلق كلى للحركة المرورية اتجاه المطالع والمنازل المشار إليها اعتباراً من الساعة 12 صباح غد ولمدة شهرين تنتهى يوم السبت الموافق 26/11/2022م، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.