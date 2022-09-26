مرور الجيزة: غلق مطالع منازل كوبريي 15 مايو وعرابى لمدة شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، الاثنين، غلقًا كليا لبعض مطالع ومنازل كوبريي (15 مايو، أحمد عرابى ) اعتبارًا من غدِ الثلاثاء ولمدة شهرين؛ لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد.

الشركة المنفذة للأعمال ستعمل على إزالة رامبات بعض المطالع والمنازل الخاصة بكوبريي 15 مايو وأحمد عرابى وذلك على النحو التالى:

- منزل كوبرى 15 مايو للقادم من مناطق محافظة القاهرة اتجاه شارع 26 يوليو

- مطلع كوبرى 15 مايو للقادم من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس اتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

- مطلع كوبرى أحمد عرابى للقادم من شارع المطار اتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.

الأمر يستلزم غلق كلى للحركة المرورية اتجاه المطالع والمنازل المشار إليها اعتباراً من الساعة 12 صباح غد ولمدة شهرين تنتهى يوم السبت الموافق 26/11/2022م، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.