شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب الموقف البطولي بواقعة طريق مصر السويس: تكريم الداخلية وسام على صدري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد عيسى، المواطن الذى كرمته وزارة الداخلية، بعد موقفه الإيجابي الذى ساهم فى سرعة ضبط قائد إحدى السيارات، أثناء مطاردة الشرطة له، لسيره برعونة بطريق السويس، معرضاً حياة المواطنين للخطر، أن تكريم الوزارة شرف لى ولأبنائي ولعائلتى.

وأضاف عيسى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه شعر بالسعادة من خلال تكريم وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذا التكريم سيظل شرفا ووساما على صدرى مدى الحياة، وأى موقف إيجابي يحيى قلوب الناس، والتكريم من الداخلية يبعث رسالة إن الناس تكون إيجابية في حياتها اليومية.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الترابط والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين، والتأكيد على أن تلك المواقف الإيجابية تعكس مدى تقدير المواطنين للدور الذى يضطلع به رجال الشرطة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.