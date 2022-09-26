شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم احتفالية للفائزين بدورة الأسبوع العربى للبرمجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدماً من الدكتور أشرف العزازى، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حول تنظيم اللجنة الوطنية لليونسكو اليوم الإثنين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومؤسسة الأزهر الشريف، فعاليات الاحتفالية الوطنية للفائزين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والأزهر الشريف، المشاركين فى الدورة الثانية للأسبوع العربى للبرمجة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعى وحماية البيئة"، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إبراهيم فتحى معوض عميد كلية هندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة ورئيس اللجنة العلمية للأسبوع العربى للبرمجة، والسيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وفى كلمته، أكد الدكتور رضا حجازى، أن مصر تحتل مكانة عالمية متميزة، ولها جهود ومبادرات عديدة فى مجال حماية البيئة، جعلتها تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية والمعروف بـ (COP 27)، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر القادم، موضحًا أن البعد البيئي من أهم محاور التنمية المستدامة، والذى يعد المحور الأساسي في كافة قطاعات التنمية التى تسعى إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وإيجاد البدائل غير التقليدية، والحد من التلوث البيئي وحماية البيئة والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة.

ومن جانبه، نقل الدكتور أشرف العزازى تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، مؤكداً على أن القيادة الرشيدة فى جمهورية مصر العربية تحرص على إعداد وصناعة جيل مبدع ومبتكر ومخترع يمتلك شخصية وهوية وموهبة وأفكار ومبادرات إيماناً من الدولة المصرية بأن هؤلاء هم ثروة المجتمع وذخيرته، مشيراً إلى أن اكتشاف هذه المواهب ورعايتهم وتنمية واستثمار قدراتهم مبكراً سيعود بالفائدة علي المجتمع فى حاضره ومستقبله.

وأضاف المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أنه فى الآونة الأخيرة تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم على كافة مستوياتها، الأمر الذى يتطلب إعداد كوادر وكفاءات مؤهلة من المتخصصين تتناسب مع التطور المنشود وتضطلع بمهام التنمية وتدعم اتجاهاتها، مما يسهم فى تحقيق التمكين الرقمى للنشء، وتحسين جودة برامج إعداد التلاميذ والمعلمين من خلال تعزيز معارفهم العلمية والعملية.

وهنأ رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات الطلاب والطالبات الفائزين فى الدورة الثانية للأسبوع العربى للبرمجة، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والرقى، وفى كلمته، أشاد الدكتور محمد الضوينى بالأهداف المستنيرة للأسبوع العربى للبرمجة، ومنها: مساعدة المجتمع العربى وخاصة جمهور المعلمين والتلاميذ على إبراز طاقاتهم وقدراتهم وخاصة أن التطبيقات التكنولوجية تدخلت فى تفاصيل كثيرة فى حياتنا، فضلاً عن توفير بيئة تعليمية بأسلوب ممتع ويسير، لتكون فرصة أمامهم لفتح آفاق نحو تخصصات جديدة عبر إشراكهم فى مسابقات البرمجيات الشيقة والممتعة، فضلاً عن أنها تعد فرصة حقيقية لتبادل الخبرات فى مجال تعليم البرمجيات.

وأشار التقرير إلى أن تشكيل الفريق الوطنى المصرى لقيادة فعاليات الأسبوع العربى للبرمجة يتم سنويًا برئاسة الدكتور يسرى الجمل رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات باللجنة الوطنية، وعضوية اللجنة التنسيقية للمشروع والفريق المرشح من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وفريق من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وأوضح التقرير أن الدورة الثانية للأسبوع العربى للبرمجة تهدف إلى مساعدة الطفل العربى على اكتشاف المشكلات البيئية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، فضلاً عن تفعيل دور المدرسة فى المشاركة فى حماية البيئة، إضافة إلى تعزيز قدرة الطفل العربي على استيعاب مفاهيم وأساليب التقنيات الحديثة، وكذا تأهيل المدرسين المشاركين فى هذا الحدث بجميع تخصصاتهم ومستويات تدريسهم عبر برنامج تدريبي تم إعداده لهذا الغرض.

وشارك فى منافسات الأسبوع العربى للبرمجة المؤسّسات التربوية الحكومية والخاصة من الوطن العربى، ومدارس الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الحكومية والخاصة، فضلاً عن المدرسين المنتمين إلى المدارس الحكومية والخاصة من الوطن العربي، إضافة إلى التلاميذ من سن 6 سنوات إلى 18 سنة من الوطن العربى، حيث شارك أكثر من (اثنين مليون ومائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة وثمانية مشارك على مستوى الوطن العربى) خلال الأسبوع العربي للبرمجة فى الفترة من 20 فبراير 2022 وحتى 28 فبرير 2022.

وتمت منافسات الأسبوع العربي للبرمجة كالتالي:

مسابقات الأسبوع العربي للبرمجة فيما يخص المدرسين :

• مسابقة الأسبوع الذهبي، ومسابقة المدرسة الذهبية خلال الفترة من 21 فبراير إلى 28 فبراير على الصعيد الوطني.

• مسابقة النشاط الذهبي.

وفيما يخص الطلاب جاءت علي النحو التالي:

• مسابقة الفريق الذهبي من خلال إنجاز شريط فيديو من قبل الطلاب مدته 3 دقائق يعرضون فيه الأعمال التي أنجزوها باستخدام مجموعة من البرمجيات ( SCRATCH ، Minecraft , Cospaces )