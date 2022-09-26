شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى إنشاء المخازن الاستراتيجية للدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء.

الرئيس السيسي يوجه بالإسراع فى خطوات إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء، وذلك وفق المعايير العالمية، وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مع توفير عوامل استدامة فاعلية الادارة والتشغيل. أدانت جمهورية مصر العربية، الاثنين، الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى والتي تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي. مصر تدين الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى الرئيس السيسي يوجه بالإسراع فى خطوات إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبىالحكومة تنفى بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن المولد النبوي الشريف سيوافق هذا العام السبت 12 ربيع الأول 1444هـ - 8 أكتوبر 2022م، مضيفة: "لقد قربت ذكرى مولد خير الأنام فلنحتفل به صلى الله عليه وسلم بإحياء سنته وتجديد العهد مع الله عز وجل ولنكثر في هذه الأيام المباركة من الصلاة والسلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم". استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولي يوم 22 سبتمبر الجاري، تحت عُنوان "الإسكان الاجتماعي الأخضر في مِصر يدعم جهود التصدِّي للتغيرات المناخية، ويرفع مستوى معيشة المواطنين". البنك الدولى يؤكد التزامه بدعم مساعى مصر الطموحة للتصدى لتداعيات تغير المناخ اعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل عدد من القطارات على خط عدلى منصور السويس، وذلك في إطار التحديث والتطويرالمستمر بكافة قطاعات النقل في مصر والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية وخاصة مع حصول محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك طبقاً لمجلة (ENR) العالمية. السكة الحديد تشغل قطارات على خط القاهرة السويس بعد رفع كفاءته دار الإفتاء: السبت 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوى الشريف غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 43

تختتم غدا الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اختبارات المتقدمين لوظائف 30 ألف معلم، حيث تعقد اليوم وغدا اختبارات المتقدمين من محافظة الدقهلية.

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تطبيق درجات أعمال السنة على طلاب النقل بالمرحلة الثانوية "الصفين الأول والثانى الثانوى العام"، مع استثناء طلاب الثانوية العامة من أعمال السنة نظرا لطبيعة التقييم والامتحان فيها والتى تعتمد على امتحان دور أول وثاني فقط. كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لارتفاع فى درجات الحرارة على مدار الأسبوع كله وبداية الأسبوع المقبل . الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر للأسبوع المقبل والدرجات أعلى من المعدل 4 درجات التعليم: تطبيق درجات أعمال السنة على طلاب النقل بالثانوى العام أكدت دار الإفتاء، أن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس سُنة حسنة، فالتهادي أمر مطلوب في ذاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادوْا تَحَابوْا» (موطأ مالك). دار الإفتاء: حلوى المولد سُنة حسنة وتدخل السرور على أهل البيت وصلة للأرحام

حدد مجلس النواب العراقي موعد جلسته المقبلة، مشيرا إلى أنها تتضمن التصويت على استقالة رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسي من منصبه. رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى يتقدم باستقالته من منصبه.. وثيقة

غدا.. آخر موعد لاختبارات المتقدمين لوظائف 30 ألف معلم