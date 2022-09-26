شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببروكسل يناقش مع مسئولى المفوضية الأوروبية الترتيبات الخاصة بـcop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي مع كل من مستشار رئيسة المفوضية الأوروبية للصفقة الأوروبية الخضراء وشئون البيئة والمناخ ونائبة سكرتير عام المفوضية الأوروبية، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على علاقات الشراكة التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي وأهميتها، وسبل دعم التعاون بين الجانبين في كافة مجالات الاهتمام المشترك تحقيقاً للمصلحة المتبادلة، خاصة في مجالات تصدير الطاقة النظيفة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء بشكل مفصل الترتيبات الموضوعية والتنظيمية التي تقوم بها مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، حيث أكد السفير المصرى على إيلاء الرئاسة المصرية أهمية كبيرة لمُشاركة كافة الأطراف المعنية بقضية التغير المناخي، وعلي رأسها المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا البيئة والشركات العاملة في مجالات الابتكار والتحول الأخضر.

ومن جانبه، أعرب الجانب الأوروبي عن تقديره لتلك الجهود على ضوء ما يوليه الاتحاد الأوروبي من اهتمام بقضايا تغير المناخ، وتعويله علي الرئاسة المصرية في إنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج الايجابية المرجوة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة، وتصدير الهيدروجين الأخضر المصري لأوروبا، أخذاً في الاعتبار وضعية مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتوزيع وتداول الطاقة في المنطقة.