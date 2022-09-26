حازت "الميثافيتامين".. المشدد 10 سنوات لمتهمة بالاتجار في المخدرات بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "غادة.م"، بالسجن المشدد 10 سنوات، و"أحمد.ح"، بالسجن المشدد 3 سنوات، كما غرمت كليهما 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالإتجار بالمخدرات بدار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق وعادل إبراهيم الغويط، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 4137 لسنة 2022 جنح دار السلام، أن المتهمة الأولى حازت بقصد الإتجار جوهر مخدر "الميثافيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرزت بقصد الإتجار جوهر مخدر "MDMB"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم الثاني، أنه أحرز بقصد التعاطي مخدر "الأمينافيتامين"، "الحشيش"، "المورفين"، "MDMB"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه تلقى معلومات أكدتها تحرياته إتجار المتهمة الأولى بالمواد المخدرة فانتقل لحيث علم بتواجدها وأبصرها حاملة حقيبة تجري عملية بيع لأكياس بلاستيكية استبانها لجواهر مخدرة، وضبطهما وبتفتيشهما تبين أن الحقيبة تحوي جواهر مخدرة ومبلغ مالي وهاتف خلوي، وميزان حساس.