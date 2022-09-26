تأجيل محاكمة 5 أشخاص انتحلوا صفة ضباط واختطفوا مواطنين بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت الدائرة الثامنة عشر بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 5 أشخاص من بينهم هارب، على خلفية اتهامهم بخطف مواطنين بالإكراه بغرض سرقتهما وانتحال صفة ضباط شرطة بدار السلام، إلى جلسة 17 أكتوبر؛ للاطلاع والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وتامر حمدي وأمانة سر أحمد صبحي ومحمد فاروق.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9598/ 304 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمين "هيثم.ه"، و"حسن.م"، و"حمادة.ر"، و"السيد.أ"، و"مصطفى.م"، خطفوا بالإكراه المجني عليهما "حسن.ر"، و"وائل.م"، وذلك بأن قاموا بإيهام المجني عليه الأول بشراء سيارة واتفقوا معه على مكان وموعد محدد وحال ذلك قاموا باقتيادهما داخل السيارة "ميكروباص"، عنوة حال ادعائهم بأنهم ضباط وأمناء شرطة وإحراز المتهم الأول سلاح ناري وتمكنوا بتلك الوسيلة بإقصاء المجني عليهما عن أعين الناس.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا بالإكراه مبلغ مالي والمملوك للمجني عليه "حسن.ر"، حال اقترافهم للجريمة محل الاتهام الأول وأشهر المتهم الأول سلاح ناري في وجههما فتمكنوا من تلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المبلغ المالي على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قبضوا على المجني عليهما بأن اتصفوا بصفة كاذبة بأنهم ضباط وأمناء شرطة واحتجزوهم بداخل السيارة "ميكروباص"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.