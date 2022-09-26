الداخلية تُكرم مالك "التوسان" لمساهمته في ضبط سائق طريق السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كرَّمت وزارة الداخلية المواطن وليد عيسى، لموقفه الإيجابي الذي ساهم في سرعة ضبط قائد إحدي السيارات أثناء مطاردة الشرطة له لسيره برعونة بطريق السويس، معرضاً حياة المواطنين للخطر وذلك من منطلق حرصه على حماية أرواح المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الترابط والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين، والتأكيد على أن تلك المواقف الإيجابية تعكس مدى تقدير المواطنين للدور الذي يضطلع به رجال الشرطة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وكان وليد عيسى، سائق السيارة الملاكي "هيونداي توسان" تمكن من إيقاف أحد السائقين المتهورين على طريق السويس وضبطته الشرطة بحوزته مواد مخدرة.