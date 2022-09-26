قتيل ومصاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمركز البدرشين، جنوب الجيزة.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع ضحيتين -قتيل ومصاب- بقرية المرازيق.

وجه العميد محمد مختار رئيس قطاع الجنوب بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

تحريات العقيد محمد علي مفتش مباحث العياط والبدرشين، بينت أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات جيرة قديمة تجددت مرة أخرى، تبادلا خلالها الضرب بأسلحة بيضاء، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر نقل إلى المستشفى للعلاج.

ويطارد الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين ومعانه النقيب محمد جمال برغش المتهمين، وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة.