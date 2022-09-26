"سيب العيال تلعب".. سر ضربة عصا قتلت مسنًا في المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

صراخ أطفال يتخلل لهوهم أمام منزل مسن ضاق ذرعًا من أصوات الضجيج وسئم سوء تعامل جيرانه مع حق الجيرة فراح ينهرهم ليتطور الأمر إلى مشاجرة اوسعه خلالها 3 من جيرانه ضربًا بعصا خشبية وأردوه قتيلا.

تلقى اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال إشارة من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات الحكومية باستقبال مسن مصابًا بنزيف إثر ضربة بالرأس أفقدته الوعي قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته.

تحريات العقيد محمد ربيع مفتش فرقة إمبابة والمنيرة، بينت أن مشادة كلامية نشبت بين المصاب وجيرانه "سيب العيال تلعب يا حاج"، تطورت إلى مشاجرة اعتدوا خلالها عليه بقطعة خشبية محدثين إصابته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد السويركي وكيل الفرقة، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث المنيرة الغربية، من ضبط المتهمين الذين أقروا بارتكاب الواقعة "ماكنش قصدنا نقتله.. نصيبه كده".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.