شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: توقيف القنصل اليابانى فى موسكو بعد تسلمه معلومات حساسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القنصل العام الياباني في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري، لحظة تسلمه معلومات "حساسة".

وفى سياق آخر، كان قد أدان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، الهجوم المسلح على إحدى المدارس الواقعة فى مدينة إيجيفسك بوسط روسيا، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا على الأقل بينهم سبعة أطفال وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة، معتبرا هذا الحادث عملا من أعمال الإرهاب غير الإنسانية.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أن الرئيس بوتين قدم التعازي لحاكم جمهورية أودمورتيا (إحدى الجمهوريات ذاتية الحكم الواقعة وسط روسيا) في وفاة 13 شخصا وإصابة 20 آخرين بجروح في الهجوم المسلح على إحدى المدارس في مدينة إيجيفسك بوسط البلاد.

وشدد بوتين -وفق البيان- على ضرورة اتخاذ الإجراءات وكافة التدابير اللازمة لتأمين الرعاية الطبية والصحية والنفسية لجميع التلاميذ الذين كانوا متواجدين داخل المدرسة أثناء تعرضها للهجوم المسلح.