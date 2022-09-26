شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا.. والأهالى يستقبلونهم بالأحضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إخلاء سبيل المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا، بعد التنسيق بين لجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة والأجهزة المعنية، والتي أصدرت اللجنة أمس قائمة بشأنهم وتضم 39 شخصا.

ونشر "الخولي" عبر صفحته، على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" صور لفرحة أهالي المفرج عنهم اليوم، قائلا: "صور من اتمام الإفراج عن مجموعة اليوم".

وكان طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قال في تدوينة سابقة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك":"تجرى لجنة العفو تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة والنيابة العامة للإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا، ومن المنتظر الإفراج عنهم غدا باذن الله".