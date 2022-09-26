شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمى أولياء الأمور أبناءهم من الإصابة بكورونا خلال الدراسة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح لأولياء الأمور لحماية أبنائهم من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الدراسة.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، اليوم الإثنين، إنه يجب أن يتأكد ولي الأمر من أن الطالب يغسل يديه بالماء والصابون قبل خروجه من المنزل، مشددة على وضع الكمامة على وجه الطالب بطريقة صحيحة (لمن هم فوق الـ12 عاما).

وأشارت إلى أن يعطي ولي الأمر للطالب الطعام والشراب الخاص به ويكون مغلفا بطريقة صحيحة، مؤكدة على توصية الأبناء بتناول طعامهم الخاص وعدم الشراء من الباعة الجائلين.

ولفتت إلى أن في حالة ظهور أعراض مرضية تنفسية على الطفل أو ارتفاع بدرجة الحرارة أو مخالطة الطفل لحالة كورونا مؤكدة، عدم إرساله للمدرسة.

وشددت الوزارة على عدم اتباع الشائعات أو ترويجها والحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة.