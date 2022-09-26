شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تشن حملة مكبرة لضبط عربات الكارو التى تلقى مخلفات بالطريق العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حى بولاق الدكرور، حملة مكبرة بالقطاع الشمالى بالتعاون مع شرطة المرافق بدءا من شارع ناهيا حتى الطريق الدائرى، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن رفع عربات كارو وتكاتك متهالكة بالجزيرة الوسطى والمقاهي والأكشاك المخالفة والباعة الجائلين، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، وتحرير محاضر للمخالفين، وذلك بمتابعة عبد الله نور رئيس حى بولاق.



ضبط عربات الكارو