شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات بشرم الشيخ الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىُ انطلاق فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات بمدينة السلام شرم الشيخ تحت شعار (آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص) الأربعاء المقبل، والذي ينعقد تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعىُ والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 28 و 29 سبتمبر الجاري.

ويعتبر المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات في مجابهة كافة التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد في العالم العربي وكيفية التغلب عليها.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور ممثلي وفود العديد من الدول العربية، منها ممثلين من البرلمان العربي، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية فلسطين، جمهورية لبنان، جمهورية تونس مملكة الأردن، الإمارات العربية، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية منها الجمعية الدولية لمنظمة الضمان الاجتماعي، البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الوكالة الأمريكية للتطور الدولي، صندوق النقد الدولي، غرفة التجارة الأمريكية.

يذكر أن المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، سينعقد لأول مرة في أفريقيا بجمهورية مصر العربية باعتبارها رائدة أنظمة التأمين الاجتماعي في المنطقة.