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تعرف على مواعيد قطارات خط القاهرة السويس

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القاهرة - سامية سيد - شغلت هيئة السكة الحديد عددا من القطارات على خط عدلى منصور - السويس، حيث تم برفع كفاءة خط عدلي منصور / السويس واختصار زمن الرحلة تيسيرا على جمهور الركاب كما في النقاط التالية.

 قطار (4603) ركاب (عدلي منصور / السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من محطة عدلي منصور الساعة 5.00 ويصل السويس الساعة 09.10 طبقاً للجدول المرفق .

قطار (4605) ركاب (عدلي منصور / السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من السويس الساعة 15.15 ويصل محطة عدلي منصور الساعة 19.15 طبقاً للجدول المرفق.

قطار (4602) ركاب (السويس / عدلي منصور) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من السويس الساعة 06.30 ويصل محطة عدلي منصور الساعة 10.25 طبقاً للجدول المرفق.

-قطار (4604) ركاب (السويس / عدلي منصور) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من محطة عدلي منصور الساعة 17.00 ويصل السويس الساعة 20.50 طبقاً للجدول المرفق.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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