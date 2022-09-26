شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات يحذر من أشخاص يجمعون أموالا بزعم صرف مساعدات شهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيت الزكاة والصدقات، أنه لم ولن يطلب رسوما أو مصاريف للحصول على مساعدات البيت.

وشدد على أنه سيتم اتخاد الإجراءات القانونية ضد أى شخص ينتحل صفة بيت الزكاة والصدقات أو يطالب بعض المتقدمين بدفع رسوم للحصول على مساعدات البيت.

وأهاب بيت الزكاة بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شخص أو صفحة تطلب منهم دفع أموال تحت أي مسمى، ويكون الإبلاغ عن هذه الحالات من خلال صفحة بيت الزكاة والصدقات على فيس بوك أو من خلال الخط الساخن 15111.